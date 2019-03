Lávku definitivně usadí pracovníci už v neděli 24. března. „Veřejnosti se ale otevře až na konci dubna,“ upozornila mluvčí Tepláren Brno Renata Diatková. Podle mluvčí bude součástí lávky nový horkovod.



Most v Zábrdovicích zavřeli silničáři autům a tramvajím v říjnu loňského roku. Ponechali na něm jen omezený průchod pěším. Stav, který blokuje dopravu ve městě, má trvat až do ledna příštího roku. Poté se stane most důležitou součástí objížďky při výstavbě další části velkého městského okruhu.

VIDEO: Po uzavření Zábrdovického mostu v Brně výrazně zhoustla doprava v přilehlých částech města.