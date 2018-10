Zpět

Přesně zopakovali to, co se v Brně událo 29. října 1918. Do Brna se totiž vlivem zmatků a nedokonalého spojení dostala zpráva o vzniku Československé republiky se zpožděním. Akce nazvaná Sto let poté aneb Jak se v Brně vyhlašovala republika, kterou společně připravily Filharmonie Brno a Divadlo Husa na provázku, tento historický fakt připomíná.