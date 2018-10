„Výsledek mě samozřejmě mrzí. Je důsledkem roztříštěnosti, proti sobě kandidovalo několik stran s téměř totožným programem. Nicméně závažné problémy, kterým jsme se jako jediní věnovali, naším odchodem z celobrněnské politiky nezmizí,“ reagovala předsedkyně hnutí Barbora Antonová.

Na radnici Brno-střed, která byla v uplynulých čtyřech letech jeho baštou, získalo hnutí 9,16%, je však až na pátém místě za lidovci, piráty, ODS a ANO. „Jednání teprve začínají,“ řekla Antonová.

Nesourodost, těžká sociální témata

Propad z někdejších 12 procent v roce 2014 na aktuální 4 zavinila podle Antonové kombinace více věcí „ Nesourodost podobně zaměřených stran, těžká sociální témata, kterým se všechny strany dosud vyhýbaly, a obecné trendy ve společnosti.“

Budou padat hlavy? „Zatím jsme vnitrostranické záležitosti neřešili. Z hnutí zatím nikdo neodchází, naopak se během včerejška přihlásilo několik zájemců o členství,“ reagovala několik hodin po definitivním sečtení hlasů předsedkyně hnutí.

Matěj Hollan, končící náměstek primátora pro kulturu a sociální záležitosti, zatím výsledek hnutí nekomentoval. Jeho kolega Martin Freund na facebooku uvedl, že člověk musí umět prohrávat.

„Člověk také musí umět odcházet z politiky, neházet to na jiné, nebýt ukřivděný a ublížený. V kampani jsme udělali, co jsme mohli, ale nepodařilo se to. Nemůže za to nikdo jiný než my," uvedl Freund.

Kromě hnutí Žít Brno nepřekročily pětiprocentní hranici nutnou pro získání mandátů také Zelení a Top 09, kteří byli součástí magistrátní koalice. Z brněnského zastupitelstva tudíž také vypadnou.

Fotogalerie 6 fotografií Žít Brno rozbilo volební stan v kavárně Praha na Husově ulici. Jen 4 procenta hlasů jsou pro někdejší senzaci komunálních voleb v roce 2014 zklamáním. Autor: Zdeněk Matyáš