„Africké betlémy vyřezávají domorodci ze dřeva, a to nejčastěji z ebenového a mahagonového. Velmi rozšířené jsou i betlémy z přírodních materiálů – většinou z palmového listí, kukuřičného šustí nebo různých sušených plodů či kůry. Objevují se v nich zvířata typická pro tento kontinent,“ uvedl pořadatel výstavy Petr Lukas.



Hipsterský betlém

Hodně pestré barvy najdou návštěvníci u betlémů z jižní Ameriky. „Zejména ty z Mexika, Peru a Bolívie jsou ovlivněné uměním jihoamerických indiánů. Řemeslníci je zhotovují z keramiky, dřeva nebo látky,“ pokračoval Lukas.

Brněnský Letohrádek Mitrovských vystavuje betlémy z celého světa

Pravou kuriozitou je americký hipsterský betlém z New Yorku. Tři králové na něm postrádají tradiční historické rysy, jsou moderně odění a přijíždějí na segwayích. Australský betlém je tvořen výhradně zvířaty a nizozemský je vyobrazen na dřevácích.



Australský betlém je plný zvířátek.

Výstava představuje i některé málo známé vánoční „nositele“ dárků.dodal Lukas. Betlémy je možné navštívit až do 12. ledna 2025 je otevřena vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.