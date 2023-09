Po deseti letech míří do finále netradiční stavba kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce na Brněnsku. Svatostánek se staví především z darů, ty se začaly shromažďovat již v roce 1920!

„Minulý pátek jsme nainstalovali pět metrů vysoké dubové dveře, které váží 460 kilogramů. Kvůli jejich váze bylo nutné vymyslet instalaci tak, aby tlak šel hlavně do země a zároveň bylo možné dveře snadno otevřít. Protože hodně lidí by rádo nahlédlo dovnitř i v zimě, je tam umístěné kukátko, kterým do interiéru dobře uvidí,“ uvedl moutnický farář a duchovní správce Nesvačilky René Strouhal.

V současné době dělníci dokončují práce na interiéru stavby, zejména na kúru. Pokračují i práce na liturgickém mobiliáři, aby kaple byla vybavená k bohoslužbám.

Vysvěcení snad v květnu

„Pokračují i práce na lavicích, které nakonec budou rozkládací. Původně jsme chtěli, aby byly v jednom kuse, ale ukázalo se to jako nepraktické kvůli koncertům i bohoslužbám, kdy je někdy potřeba prostor přizpůsobit,“ doplnil farář.

„Součástí stavby je i dokončení parkových úprav a vybudování silnice ke kapli. Jakmile to bude hotové, můžeme kolaudovat. Snad se to stihne do vysvěcení příští rok, předběžně jej plánujeme na 8. května,“ poznamenal farář.

Sbírky a dary

Stavba, která vzniká podle návrhu architekta Jana Říčného, stála zatím asi 18 milionů. Peníze moutnická farnost získala zejména z darů věřících, lidé mohli adoptovat lamely na fasádě kaple, uskutečnily se sbírky, farnost získala i podporu Jihomoravského kraje.

Podle faráře se také našly firmy, které věnovaly materiál, jiné zase odvedly práci pouze za cenu materiálu, navíc řada lidí přišla pomoci na brigádách. Lidé v Nesvačilce přitom založili spolek, který shromažďoval peníze na stavbu kaple, už v roce 1920.