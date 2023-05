„Prezentace deseti let úspěchů tehdejší mladé republiky se setkala s nadšeným přijetím. Do poloviny října 1928 výstavu vidělo neuvěřitelných 2,7 milionu lidí,“ řekla Dita Brančíková z BVV.

Nejúspěšnějším „exponátem“ bylo ale výstaviště samotné. Stavbaři postavili v Pisárkách za rekordních 14 měsíců na 36 hektarech 69 výstavních pavilonů a dalších objektů. „Slohově zde byl v nebývalém rozsahu uplatněn funkcionalismus a díky tomu si výstaviště dodnes zachovalo vedle funkčnosti i elegantní a moderní vzhled,“ shodují se dodnes architekti.

Výročí připomene slavnost

Brněnské veletrhy připravily na sobotu velkolepou připomínku 95. výročí svého vzniku. Program potrvá od 10 do 20 hodin a pro děti do 15 let a seniory nad 65 let je zdarma, ostatní zaplatí 30 korun.

„Od pavilonu A až po kruhové Zetko budou probíhat ukázky, soutěže, sportovní, zábavný i vzdělávací program, který si užijí všechny generace, včetně nejmenších dětí,“ nastínila Brančíková.

Celodenní program zakončený koncertem Qeenie nabídne pódium před rotundou pavilonu A, volné plochy a téměř všechny pavilony zaplní aktivity spojené s oslavami výročí. Také úvodní ohňostroj přehlídky Ignis Brunensis bude Veletržní. A k tomu všemu je pro fajnšmekry připraven Festival chutí i exkluzivní prohlídkové trasy.

Obří planety i historické vozy

Trojice populárních obřích modelů vesmírných těles z hvězdárny a planetária budou k vidění pohromadě pod jednou střechou pavilonu A2. „Desetimetrový Lunalón, Marsmeloun i Heliosféra s tóny kosmické hudby a podivuhodnými fakty připomenou, že Brno je náš vesmír,“ láká k návštěvě Brančíková.

Kolona historických vozidel ze sbírek Technického muzea v Brně přijede do centra Brna – na náměstí Svobody. Skvostné exponáty vyjedou z depozitáře v Řečkovicích. „Dvakrát projedou centrem města a posléze se kolona vydá směrem k výstavišti,“ upřesnila Brančíková.

Zde budou vozidla zaparkována a zájemci si je budou moci zblízka prohlédnout a seznámit se s nimi až do ukončení akce ve 20 hodin.