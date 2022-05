„Lidé mohou obdivovat svatební šaty, doplňky, jídelní tabule nebo historické fotografie, které jsou zaměřené na období let 1890 až 1990,“ řekl kurátor výstavy Petr Lukas.

Tři desítky unikátních svatebních originálů zapůjčila ze své sbírky zlínská sběratelka Zdena Mudráková. „Přiřadila i dámské společenské šaty maminek a svědkyň, šaty družiček nebo nejrůznější pánské obleky,“ upřesnil Lukas.

Nejstarší vystavené šaty pocházejí z let 1891 a 1895, jsou doplněné i frakem a cylindrem. Expozici doplňuje instalace svatební hostiny z období secese s porcelánovým servisem s fialkami a dobovým sklem.

Výstavu můžete navštívit do 6. července, vždy od čtvrtka do neděle od 10 do 16 hodin.

Muž si prostě dovedl ženu domů

Svatby byly běžné už v starověku. Odehrávaly se bez ceremonií. Muž si prostě ženu odvedl domů a oznámil to ostatním. Ve středověku byly svatby považovány za posvátné, obřady byly církevní. Vše domlouvali rodiče – cílem bylo spojit majetky. Tento zvyk přetrvával do 19. století. Teprve obecní zákoník z roku 1811 dovolil uzavřít i civilní sňatek.

Ženu musí živit muž

Schází-li muži energie nezbytná k zvládnutí role hlavy rodiny, ať raději zůstane trvale bez ženy a odejde do kláštera, aby se nezesměšnil před světem. To radil v polovině 19. století rektor pražské univerzity Jan Theobald Held. „Ženu musí živit muž, chce -li být pánem domu,“ dodal s tím, že pokud nemá muž z čeho žít, nemá se ženit. Jsou-li ale jeho příjmy větší, „nechť se varuje nevěsty přespříliš bohaté, aby si uchoval dominantní postavení“.

První byla Viktorie

První bílé dlouhé svatební šaty na sebe oblékla královna Viktorie v roce 1840. Tak začala tradice, kterou dodržují všechny nevěsty skoro na celém světě. Bílé šaty symbolizují čistotu a panenství. Prstýnky, které si snoubenci vyměňují, znali už staří Egypťané. Chudé páry si je vyráběly ze dřeva, kostí, kovu nebo si je pletly z trávy.

Házení kytice

Zvyk pochází z anglosaských zemí. Nevěsta se otočí zády a hodí naslepo kytici mezi svobodné dívky. Ta, která kytici chytí, se do roka také provdá. Spadla-li kytice na zem, mělo se za to, že může přinést do rodiny neštěstí. U nás bylo tradicí, že nevěsta či ženich přinášeli po svatbě kytici na hrob svých nežijících rodičů.

Kennedy měl na svatbě 700 lidí

Prvořadou světovou událostí se svého času stala svatba někdejšího amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho (†46) s Jackie Bouvierovou. Plánovaný skromný obřad se však v roce 1953 před zraky 700 lidí proměnil ve velkolepou párty. Páru žehnal dokonce papež Pius XII. Jacquelina se oblekla do nádherných šatů návrhářky Amy Lowe.

Slovensko mělo trhy na nevěsty

Na Slovensku se v 17. a 18. století konaly trhy na nevěsty. Ženy se shromažďovaly na návsích a byly nabízeny přicházejícím mužům. Panny měly vlasy ozdobené věnečkem, vdovy zelenými listy. Muž, který si vybral, ženu oslovil a odvedl si ji rovnou do kostela na svatební obřad.

Tři vozy věna

Ještě v roce 1930 potřebovala bohatá maďarská nevěsta na převezení své výbavy tři vozy. Do věna patřil nábytek, 3 matrace, 3 pokrývky, 1 peřina, 5 vyšívaných prostěradel, 18 polštářů, 30 košil, 27 blůz, 18 sukní, 4 spodničky, 23 šátků, 12 kapesníků, 16 zástěr a 4 šaty na pečení chleba.

Historická NEJ

* Největší svatební dort byl vyroben v USA a vážil 6818 kg. Měl sedm pater, vysoký byl 5,18 metru a v Mohegan Sun Hotelu si na něm pochutnalo 59 000 hostí. Běžný svatební dort přitom váží 11 kg.

* Nejmasovější svatby se účastnilo 21 000 párů a dalších 9800 si v ten okamžik slíbilo věčnou lásku prostřednictvím satelitu.

* Titulem „nejdéle oddáni“ se pyšní manželé, kteří byli svoji 91 let. Nejdéle čekali na svatbu dva Mexičané – od zásnub k oltáři jim to trvalo 62 let!

* Nejdelší závoj měla na sobě v roce 2009 Sandra Mechlebová v Libanonu. Měřil 3358 metrů.

*Extrémně krátké manželství absolvovala americká zpěvačka Britney Spears, která svůj sňatek s Jasonem Alexanderem anulovala 55 hodin po jeho uzavření.

VIDEO: Historie svatebních dortů: Tyto dorty byly v kurzu před lety. Které vládnou nyní?

délka: 01:50.04 Video Video se připravuje ... Historie svatebních dortů: Tyto dorty byly v kurzu před lety. Které vládnou nyní? Videohub