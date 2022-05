Blíženci

Milí Blíženci, koncem týdne se hodíte do pohody a přestanete mít divnou náladu. Dojdete totiž k názoru, že tím stejně nic nevyřešíte. Pokud se do vás bude navážet někdo z rodiny, tak mu to vytmavte po svém a více se s ním o tématu už nebavte.