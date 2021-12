Nechybí ani nejoblíbenější české betlémy od Mikoláše Alše nebo Josefa Lady. Pro ozvláštnění zařadili organizátoři letos i exotické exponáty z Afriky a Ameriky. „Například mexický betlém je stylizovaný do postaviček z kostlivců,“ upozornil vedoucí produkce Petr Lukas.

Jde o jedinou výstavu betlémů v Brně, na které návštěvníci mimo jiné uvidí ručně malovaný papírový betlém od Jana Václavů z roku 1933. Další papírový betlém zhotovila ilustrátorka Jana Moštková. Zobrazuje důležité památky v okolí letohrádku a je doplněný o významné brněnské osobnosti, jako je například Gregor Johann Mendel nebo Leoš Janáček.

délka: 00:45.05 Video Unikátní výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských Zdeněk Matyáš

Otevřeno do poloviny ledna

Výstava bude pro veřejnost otevřená vždy od čtvrtka do neděle od 10 do 16 hodin, a to až do 16. ledna. Dospělí se dovnitř dostanou za 110 korun, senioři a studenti středních a vysokých škol za 80 korun..