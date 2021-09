Pro výstavu byly vytvořené speciální figury, na kterých nechybí věrohodné detaily jako jsou skleněné oči, ostré zuby, účesy a dobové šaty. Atraktivitu zvyšují neobyčejné “pohyblivé“ či “oživlé“ obrazy, které vystraší úplně každého návštěvníka.

„Před očima se totiž promění zprvu idylický portrét ve strach nahánějící bestii,“ prozradil správce Letohrádku Petr Lukas.



Krutá paní z Komárova

Kromě očekávaného Draculy, nebo Alžběty Báthory, známé jako Čachtická paní, se návštěvníci seznámí i s mnoha dalšími děsivými postavami. „Například s Jindřichem Františkem Bobligem z Edelstadtu, který k smrti odsoudil více než 100 nevinných lidí,“ nastínil jedno z jmen Lukas.

Návštěvníci se dozvědí i o kruté Karlštejnské paní z 16. století Kateřině z Komárova, která umučila nejméně 14 poddaných či o Eleonoře Amálii ze Schwarzenbergu, o níž panují úpírské legendy. Podle některých byla dokonce předlohou Bramu Stokerovi pro napsání Draculy!



délka: 02:52.53 Video Daymare: 1994 Sandcastle - trailer Invader Studios

Fotogalerie 9 fotografií Hrůzostrašné legendy ožívají, tak se jmenuje aktuální výstava v Letohrádku Mitrovských v Brně. Autor: Petr Lukas/Letohrádek Mitrovských

Otevřeno je vždy ve čtvrtek až neděli od 10 do 16 hodin. Základní vstupné je 130 korun. Pořadatelé nedoporučují výstavu dětem do 10 let.