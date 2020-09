Nečekaně vysoké teploty potěšily Brňany, kteří si chtějí prodloužit léto u vody. Šanci mají na koupališti na Kraví hoře, radnice Brno střed totiž rozhodla o prodloužení sezóny až do 20. září. Navštívit lze i přírodní koupaliště v Brně-Komárově.

Několik stovek Brňanů vzalo Kraví horu o uplynulém víkendu útokem. Vylákala je k tomu ideální teplota vzduchu 26 stupňů, stejně jako komfortní plavání ve venkovních bazénech dohřívaných na 23 až 25 stupňů. Teploty až ke 30 stupňům Celsia slibuje předpověď počasí i pro další dny.

„Sezónu prodlužujeme do 20. září, otevřeno bude vždy od 11 do 19 hodin,“ upozornila mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová. Kromě vodních hrátek se návštěvníkům Kraví hory nabízí i parádní výhled na hrad Špilberk.

Také přírodní koupaliště Biotop v Brně-Komárově, které původně ohlásilo konec sezóny v sobotu, zůstává otevřené minimálně do úterý, vždy od 12 do 20 hodin. Vyplývá to z informací na jeho webu.

Teplota vody ve zdejších bazénech je 21 stupňů Celsia. Návštěvníkům se nabízí i parádní výhled na nejvyšší budovu v Česku, 111 metrů vysoký AZ Tower.