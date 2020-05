Kozoroh

Květen se blíží do finiše, ale vám je to úplně jedno. Každý den si užíváte jako by byl ten poslední. Ani v pondělí nezahálíte a nebojíte se maximálních výkonů. Určitě se vám podaří dostat k lepším výsledkům, a to nejen v pracovní sféře.