Rak

Vaše imunita vůči hádkám je naprosto úžasná. Hlava rodiny je nyní na vás naštvaná, ale vy musíte jeho poznámky přejít. Ke konci týdne dojde k maličkému zlepšení. Vydržte to a nepřidávejte polínko do ohně. Bude to správné rozhodnutí, však uvidíte.