„Celkem 26 vozů z historických sbírek Technického muzea v Brně vyjelo v sobotu 16. května ve 14 hodin z náměstí Svobody,“ upřesnila mluvčí muzea Šárka Motalová. Z největšího brněnského náměstí mířila vozidla po ulici Masarykově přes Nádražní až na Malinovského náměstí a odtud Rašínovou, Husovou a Joštovou zase zpět. Celá přehlídka trvala asi dvě hodiny.

délka: 00:22.79 Video Na oslavu svého znovuotevření po koronavirové karanténě připravilo brněnské Technické muzeum atraktivní přehlídku unikátních veteránů. Markéta Malá

Přijela i Hadimrška

„Návštěvníci přehlídky mohli obdivovat závodní vozy Škoda Favorit 136 a Škoda 120 S Rallye, či luxusní automobil Tatra 700. Nechyběla ani legendární Hadimrška, tedy Tatra 57,“ řekla mluvčí. Tatra 57 byla vyráběna v letech 1931 až 1948 a stala se jedním z nejrozšířenějších automobilů v předválečném Československu, celkem vzniklo téměř 27 000 vozů tohoto typu. Vůz byl oblíbený pro svoji spolehlivost a jednoduchou údržbu.

Jak získalo auto svou zvláštní přezdívku? V době jeho vzniku byla hitem filmová komedie „To neznáte Hadimršku“ s populárním Vlastou Burianem v hlavní roli, přezdívka se hned ujala. Hadimršku lze považovat za jeden z nejúspěšnějších osobních automobilů kopřivnické značky s motorem vpředu. Pomohla i cena. Tatra 57 se v roce 1931 prodávala za 25 000 korun, což byla nižší částka než u srovnatelných vozů konkurenčních značek.

Vstupné za 130 korun

Součástí přehlídky byly osobní i vojenské automobily a autobusy ze sbírek muzea. „Touto jízdou jsme chtěli nejen zpříjemnit sobotní odpoledne kolemjdoucím, ale také pozvat veřejnost do znovuotevřeného Technického muzea v Brně,“ řekl jeho ředitel Ivo Štěpánek. Muzeum, v němž najdete další retro vozy, je o víkendu otevřeno od 10 do 18 hodiny a v úterý až v pátek od 9 do 17 hodiny, základní vstupné stojí 130 korun.