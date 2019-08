Na Lidické ulici vzniknou pro diváky obrovské tribuny, kolem nichž projedou všechny tramvaje, jaké kdy v městě jezdily. Městem projede i peloton 150 velocipedistů, kteří připomenou souběžné výročí – 150 let, od prvního cyklistického závodu v českých zemích, který se konal také v Brně.

Dlouhé přípravy

„Na organizaci se podílí 100 lidí a připravovali jsme ji od jara 2017,“ upřesnil ředitel DPMB Miloš Havránek.



Do akce se zapojila například Filharmonie Brno, která umožní zájemcům zahrát na své nástroje. Trabantklub představí 16 historických vozidel od roku 1927 a díky hvězdárně opět v Brně zazáří obří nafukovací Měsíc.



Na historii jsou hrdí



„Brno bylo prvním městem v českých zemích, které zavedlo hromadnou dopravu. Máme být na co hrdí, vždyť i nyní je Brno co do kvality života na tom lépe, než například New York, či Praha,“ dovolil si šťouchanec do hlavního města David Grund (31, ODS) radní brněnského magistrátu.



Diváci se mohou těšit například i na soutěž řidičů tramvají. „Přijedou týmy z České republiky i ze Slovenska. Budou tvořené vždy jedním mužem a jednou ženou a budou muset umět například odhadnout brzdnou sílu, aby souprava bez dalšího zásahu řidiče zastavila na určeném místě,“ sdělila mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Opravili historickou tramvaj

Mezi padesátkou historických vozidel se poprvé představí i renovovaná tramvaj 4MT z roku 1950. „Když jsme ji získali, vypadala jako včelín. Má pro nás velkou cenu. Jezdila jen v Brně a původně byla vyrobena v Královopolské strojírně,“ vysvětlil Jiří Černý vedoucí projektu opravy tramvaje.



délka: 00:46 Video Brněnský dopravní podnik opravil ke 150. výročí první jízdy ve městě tramvaj 4 MT z roku 1950 Hynek Zdeněk, blesk.cz