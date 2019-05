„K jubileu jsme uspořádali setkání bývalých uživatelů Kociánky a výstavu starých fotografií. A kromě řady aktivit, které pořádáme každoročně, jsme letos pro odvážné návštěvníky připravili i horolezeckou stěnu, aquazorbing či slaňován pro vozíčkáře,“ uvedl Tomáš Komárek, ředitel Centra Kociánka.

S adrenalinovou lanovou dráhou, na které se mohli desítky metrů vzduchem svézt i handicapovaní, pomohli studenti brněnské Univerzity obrany.

Na podzim vyjde almanach

Cílem festivalu bylo nejen oslavit jubilejní sté výročí, ale také co nejvíce přiblížit činnost Kociánky veřejnosti. „Akce před lety vznikla jako dětský den pro klienty, ovšem postupem let se jí víc a víc začala zúčastňovat i lidé z okolí. Chceme bořit pomyslné bariéry mezi zdravými a handicapovanými, a festival je pro to skvělou příležitostí,“ dodal Komárek.

Centrum Kociánka již od začátku roku každý týden zveřejňuje na svém facebooku a instagramu vtipné příběhy ze své historie. Na podzim pak plánuje vydat almanach, zachycují její historii a dějiny místa, kde se nachází.

VIDEO: Ředitel Centra Kociánka Tomáš Komárek k plánovaným oslavám