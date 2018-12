Televize i světlo ovládané dechem. Nový pomocník má usnadnit život postiženým

Podle České asociace paraplegiků utrpí v Česku úraz míchy 250 až 300 lidí ročně. Pro úspěšné vyrovnání se s postižením je nezbytné zůstat v kontaktu s blízkými a navázat co nejvíce na svůj předchozí život. Pomoci by jim mohly právě technologické a IT novinky. Ty představí v březnu roku 2019 konference INSPO 2019, která se uskuteční v Kongresovém centru v Praze.

Některé novinky, které umožní postiženým vychutnat si na vlastní kůži i zážitky, které by jim jinak zůstaly odepřeny, byly představeny už nyní. Novinkou v Česku je třeba oční komunikátor pro zcela ochrnuté nebo online platforma, která pomocí videí se znakujícími průvodci přiblíží turistické atrakce z celého světa.