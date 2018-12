Kozoroh

Kozoroh je pilný, ale neděle patří rodinné pohodě. Samozřejmě si odskočí s i s dětmi na návštěvu k blízkým. Všichni budou nadšeni jeho klidným a férovým přístupem. Plánuje pomoc bližním, tak se necháme překvapit, co zase vymyslí. Bude to stát za to.