„Pozoruhodné jsou elektrické měřící přístroje vyráběné firmou Ericha Roučky, který byl přezdíván moravský Edison,“ láká mluvčí muzea Pavel Holman. Výstava je součástí oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Výstava ukazuje, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily průmysl na Moravě. „Naším cílem je problematiku přiblížit interaktivním způsobem tak, aby zaujala širokou veřejnost, také studenty a mladé lidi,“ uvedl jeden z autorů výstavy Radek Slabotínský.

Slavnou minulost textilní velmoci Brna, neboli moravského Manchesteru, připomínají vzorníky látek a také unikát - mykací stroj. „Mykací stroj se používá k úpravě přírodního textilního materiálu, k jeho rozvolňování. Původní materiál je většinou neuspořádaný, v různých chuchvalcích,“ vysvětlil mluvčí.

Dělnická kuchyně v roce 1918

Výstava věnuje pozornost také podmínkám, ve kterých kolem roku 1918 žili dělníci. Návštěvníci nahlédnou například do jejich typické kuchyně. „Elektřina usnadnila výrobu a zároveň prodloužila pracovní den i volný čas. Volnému času a bydlení patří samostatná výstavní část," upřesnil Slabotínský.

28.října je vstup zdarma!

Výstava bude k vidění až do 21. dubna příštího roku, od úterý do pátku od 9. do 17.hodin, v sobotu a v neděli od 10. do 18.hodin. V neděli 28. října u příležitosti státního svátku 100. let od vzniku Československa je vstup na akce Technického muzea zdarma!

