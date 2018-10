Střelec

Jestli si s někým potřebujete vyřídit účty, tak nevystrkujte růžky dřív, než si budete svou věcí stoprocentně jisti. Mohli byste se taky blamovat, což by vaší pověsti hodně uškodilo. Mluvit do větru je to poslední, co vám může zajistit důvěru lidí.