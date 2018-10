Projekce se uskuteční v provizorním kině v Radnické ulici, dále se festival koná v Uměleckoprůmyslovém muzeu a také v Tržnici na Zelném trhu. Doprovodný program lidé najdou i v kavárně Praha a krytu pod Špilberkem. V kině Art probíhá rekonstrukce, kterou zbrzdil nález azbestu.

Šestnáctka je jedním z nejstarších filmových festivalů v Česku, bez přerušení ji v Brně pořádají od roku 1960. Prezentuje krátké filmy různého druhu - hrané, animované, experimentální, studentské, profesionální i neprofesionální.

„Hlavní program festivalu je tvořen soutěží krátkometrážních filmů, do které se každoročně přihlašují autoři z celého světa. Letos bylo do soutěže vysláno více než 700 snímků, z nichž jsme vybrali 41 filmů, které budou bojovat o hlavní cenu,“ uvedl ředitel festivalu Milan Šimánek. Festival trvá od středy do soboty.

Grotesky s živou hudbou

V doprovodném programu diváci zhlédnou například pásmo grotesek s živou hudbou nebo snímky Adély Babanové. Nebude chybět ani retrospektivní blok, tentokrát věnovaný snímkům Petra Němečka.

Motto »Je to boj« vystihuje komplikovanou situaci krátkého filmu, ale také jakýkoli tvůrčí proces vůbec. „Motto lze také vztáhnout k úsilí všech nadšenců a příznivců filmové kultury, kteří se zasadili o to, že festival probíhá nepřetržitě skoro šedesát let, že zdárně a bez ztráty cti přežil mnohé politické režimy a společenské poměry a že může nadále bojovat za svou prestiž,“ uvedla umělecká ředitelka Marika Kupková.

Kromě Čechů jsou zastoupeni Němci, Poláci, dále autoři z Nizozemska, Ruska nebo Belgie. O vítězném snímku rozhoduje mezinárodní pětičlenná porota. Další ceny udělí studentská porota a také diváci.

