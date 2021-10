Jako první zrušila papírové jízdenky Ostrava v roce 2019, od loňska se dá koupit pouze elektronické jízdné v Ústí nad Labem. Rozhodnutí rozloučit se s papírovou érou vyvolala nutnost modernizovat aplikaci pro prodej papírových jízdenek.

Slouží 15 let a je na hranici životnosti. Její obnova by stála pět milionů korun, přičemž aplikace pro prodej elektronických jízdenek stála milion korun.

„Navíc podnik na tisku, distribuci, nižších provizích při platbách přes platební bránu a personálním zabezpečení ušetří další čtyři miliony korun ročně,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Pobočky zůstanou

Lidé mohou nadále přijít do poboček v Novobranské ulici, na Mendlově náměstí, na nádraží v Králově Poli, na Staré osadě a u zoologické zahrady. Příští rok přibude ještě na nové tramvajové konečné v bohunickém kampusu.

„Už skončila pobočka na Vysokém učení technickém, protože studenti přešli na elektronické jízdenky, a zrušíme také prodejnu v Pisárkách,“ doplnila Tomaštíková. První nákup elektronické jízdenky sice musejí cestující řešit na pobočce, každý další už se však obejde bez její návštěvy.

Budou platit do konce

Elektronické předplatní jízdenky začal podnik nabízet od roku 2017. Aktuálně využívá předplatní jízdenku v Brně 184 tisíc lidí, přičemž 124 tisíc má elektronickou.

Elektronické jízdenky, které si lze koupit přes e-shop www.brnoid.cz, musí mít studenti nad 18 let, od 1. listopadu na něj přejdou důchodci do 70 let a od 1. ledna i všichni ostatní včetně dětí a žáků do 18 let.

Dosavadní papírové jízdenky lze využívat do ukončení platnosti. Plnoletí si mohou od podniku koupit kartu za 99 korun, děti a mládež dostanou speciální čip za 30 korun. Jako nosič jízdenky může sloužit i aplikace v mobilním telefonu.

