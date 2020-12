Štír

I když to nepřipustíte, tak Vánoce zbožňujete a těšíte se také na dárečky. Není divu, že se pouštíte do vánoční výzdoby a pečení. Je pravda, že to nebudete přehánět, ale o něco se pokusíte. V každém případě do prací zapojte i děti a bavte se.