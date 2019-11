Lidé starší 70 let a děti do tří let nebudou od příštího roku v Brně platit za svoz komunálního odpadu. Nyní senioři nad 70 let a děti do tří let nyní platí sníženou cenu 500 korun, plná cena je 670 korun za rok.

Původně koalice složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD navrhovala osvobození od poplatku pro lidi nad 70 let. Opoziční hnutí ANO ale navrhovalo, aby se osvobození dotklo i dětí, které v daném roce nedosáhnou čtyř let. Zastupitelé na to nakonec přistoupili.

Lidé nad 70 let a děti do tří let tak nebudou od ledna platit nic. Osvobození od poplatku se dosud vztahovalo pouze na třetí a další děti v rodině, které nemusí za popelnice platit až do 15 let. Pro ostatní zůstane poplatek v plné výši 670 korun.

Neplacení poplatku pro seniory slibovala před volbami ČSSD. Její lídr a nynější náměstek Oliver Pospíšil ve volebním klipu lezl z popelnice a tvrdil důchodkyni, která šla vynést odpad, že už brzy poplatek nebude muset platit. „Tato sleva pro seniory je zakotvená i v koaliční smlouvě,“ poznamenal Pospíšil. Podle něj je připravené i pokračování videa.

VIDEO: Kandidát ČSSD na primátora Brna Oliver Pospíšil lezl před komunálními volbami 2018 z popelnice.