Ze Znojma příští týden nepojedou vlaky do Grešlového Mýta a ani druhým směrem do Hrušovan nad Jevišovkou. Výluka se dotkne také trati z Břeclavi do Mikulova a z Moravského Krumlova do Moravských Bránic. Důvodem jsou opravy tratí.

Nejdéle bude trvat výluka mezi stanicemi Znojmo a Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Začne ve středu 6. listopadu a potrvá až do neděle 17. listopadu.

Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu a budou mít ze Znojma dřívější odjezd proti vlakům a pozdější příjezd do Hrušovan. Nebudou zajištěné přípoje na autobusy na znojemském nádraží.

Výluka Znojmo-Okříšky

Ostatní výluky budou kratší. Ze Znojma směrem na Okříšky se nebude jezdit v pondělí a v úterý. Zatímco v pondělí budou autobusy jezdit pouze ze Znojma do Šumné, v úterý až do Grešlového Mýta.

Výluka se týká pouze vlaků v čase zhruba mezi 7:30 a 14:00. Vždy pojedou dvě autobusové linky. Zatímco linka A bude zrychlená a ze Znojma pojede přímo do Citonic a dále do Šumné a Grešlového Mýta, linka B pojede jako přípojná mezi Citonicemi a Olbramkostelem.

Výluka Břeclav - Mikulov

Také pouze v pondělí a v úterý nepojedou vlaky z Břeclavi do Mikulova, a to od 7:20 do 13:20. Pojedou dvě autobusové linky, jedna zajistí návaznost na přestupy v Břeclavi, druhá v Mikulově. Nebudou však zajištěné přípoje na autobus ve stanici ve Valticích.

Výluka Moravské Bránice - Moravský Krumlov

Výluka mezi Moravskými Bránicemi a Moravským Krumlovem potrvá od pondělí do čtvrtka v čase od 7:30 do 15:15. I v tomto případě pojede více autobusových linek. Některé obslouží i Ivančice, Bohutice a některé pojedou až do Brna.

