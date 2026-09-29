Hlídka se okamžitě pustila po stopách škodovky a dvojice hazardérů. Záhy vůz stopla a šoféra podrobila dechové zkoušce. Tu doprovodila nejapná opilecká konverzace.
„Nejde to udělat tak, jakože poplácat po rameni?,“ pokoušel se řidič vtipkovat. První dechová zkouška odhalila 3,76 promile. „Ty .…, já piju celý život,“ mávl rukou opilec.
Další zkouška odhalila dokonce 3,88 promile. Když měl muž vystoupit a odevzdat klíčky, tvrdil, že auto jen posune. „Vy rozhodně ne,“ řekl policista. „Já jsem frajer,“ uzavřel svůj tragikomický výstup opilý šofér.
Smích opilce brzy přešel
Situaci společně se spolujezdkyní zlehčovali a smáli se. „Muž však následně přestal s policisty spolupracovat. Hlídka proto proti němu musela použít donucovací prostředky, nasadit mu pouta a umístit jej do služebního vozidla,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Pouta vyfasovala i žena poté, co sprostě hlídce nadávala a kopla do služebního vozu.
Auťák si půjčil bez vědomí majitele
Jak se ukázalo, flamendr neměl za volantem co dělat. Před časem přišel o řidičák, auto navíc vzal známému bez jeho vědomí. „Je nyní podezřelý z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci. Jednáním spolujezdkyně se policisté zabývají v přestupkové rovině,“ shrnul případ mluvčí.