„Rodina, která se vracela z krásné dovolené u moře, neudělala nic špatně. Vlastně ano, byla jen ve špatný čas na špatném místě. Po dlouhé cestě domů. Po dnech odpočinku. Po chvílích, na které se mělo vzpomínat celý život. Pak ale přišel okamžik, který nikdo nečekal,“ popsal na sociální síti reportér Krimi zpráv TV Prima Michal Janotka a neskrýval dojetí.
Za 20 let práce v médiích zažil hodně a snaží se být „emočně plochý“. Tragická nehoda ale i otrlým profesionálem otřásla. „Během několika vteřin se tak pro jednu rodinu vše změnilo, v podstatě zanikla."
Vteřina, kdy zanikla rodina
Z popisu nehody mrazí. Neštěstí zahájil osudný střet s divočákem. „Do cesty jim vběhl divočák. Auto ho srazilo. Po prvním střetu si možná všichni mohli na chvíli říct: »Jsme v pořádku, zvládli jsme to.« Jenže pak přišel další náraz," popisuje Janotka.
Za vozem, který po střetu zůstal stát přes oba jízdní pruhy, zastavil druhý automobil. „Bohužel řidič dalšího auta jel zřejmě vysokou rychlostí a do obou stojících aut narazil,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka. Následky byly tragické.
Dvě ženy zemřely na místě, další členové posádky, včetně dětí, utrpěly vážná poranění a jeden ze zraněných později v nemocnici zemřel.
Zázrakem unikl smrti
Muž z dalšího vozidla, který chtěl pomoci a běžel pro výstražný trojúhelník, pak popsal okamžik, na který nikdy nezapomene. „Když se vracel k autu, viděl už jen rychle jedoucí vůz, který do osobáku narazil. Sám unikl smrti jen o vlásek,“ popsal děsivé okamžiky Janotka.
Událost rezonuje na sociálních sítích. „Sloužil jsem 12 let u policie, posledních sedm let na dopravce a viděl jsem také dost. Bohužel někdy jsou ty následky během pár vteřin strašné,“ napsal Michal. „Nejhorší je, že to celé odnesou vždycky ti, kteří za nic nemůžou. Chudák celá rodina. Upřímnou soustrast,“ vzkázala Lenka.