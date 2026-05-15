Událost se odehrála už před třemi roky v brněnském Novém Lískovci v ulici Oblá. Rodina venčila menšího stafordšírského bullteriéra a majitel zastřeleného psa měl křížence staforda.
Jeho mazlíček měl na sobě náhubek, ale při kontaktu obou psů mu spadl. Majitel druhého psa tak sáhl po legálně držené střelné zbraně a útočící zvíře jednou ranou zastřelil!
Zabiju tě!, řval
Obžalovaný připustil, že situaci emočně nezvládl. Když se vrátil z veteriny, kde postřelený pes pošel, na místo činu, na střelce i před policisty slovně zaútočil a hodil po něm láhev. Podle soudního spisu řval, že zabije střelce, jeho ženu i děti.
„Zatím si choď po těch nohách, za chvilku budeš na vozíku, a když to neodneseš ty, tak půjdu po tvojí staré. Odstěhuj se odsud, já tě zabiju. Najdu si tě, hej kamaráde, tebe zabiju, tebe zabiju,“ zapsal soud, co zaznělo během řevu prokládaného množstvím vulgarit. Podle serveru Novinky.cz později obžalovaný zjišťoval, kde střelec bydlí.
Výbuchu zlosti litoval
U soudu rozlícený muž zkrotl a přiznal vinu, vyhrožování smrtí litoval. „Psa mi venčila kamarádka. Přišel jsem z brigády a chtěl jsem se s ním přivítat, tak jsem ho odepl z vodítka. Pes měl košík. Když jsme se vraceli domů, byla před námi rodinka se psem. Můj pes se rozběhl k nim, já jsem křičel, aby se vrátil. Ten muž od rodiny mého psa odstrčil nohou a pak ho střelil,“ popsal situaci.
Přestupek versus trestný čin
Zatímco městský soud původně mužovo běsnění hodnotil jako přestupek, krajský soud byl jiného názoru. Obžalovanému přitížilo, že se dopustil nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, na druhou stranu soud uznal polehčující okolnosti jako byla stresová situaci po ztrátě zvířete, přiznání viny a projevená lítost u soudu.
„Soud tak dospěl k závěru, že na obžalovaného lze působit alternativním trestem v podobě trestu obecně prospěšných prací, který mu uložil ve výměře 80 hodin,“ rozhodla soudkyně Barbora Sýkorová. Muž měl ještě uhradit střelci náklady na ošetření jeho psa, odvolací krajský soud to ale zrušil.
