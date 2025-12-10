Jedním z důvodů rozhodnutí je i obava, že by se skrýval, nebo se snažil utéci z Česka. Navíc ve vazbě bude chráněný před hněvem příbuzných ubodané ženy, se kterou má pětiletou holčičku.

„Vězení má za druhý domov. Seděl dokonce i v Anglii, kde dělal taky neplechu. Ale připravit o život tak hodnou holku, za to nebude žádný trest stačit,“ svěřila se jedna z obyvatelek Mostecké ulice, kde v pondělí ráno k tragédii došlo.

Vražda na ulici v Brně: Útočník pobodal ženu, zemřela!

Muž vyzbrojený nožem ubodal v pondělí dopoledne v brněnské Mostecké ulici mladší ženu. Poté ho zadržela policie.

„Ať shoří v pekle, nic jiného si nezaslouží,“ poznamenal na Martinovu adresu starší muž, který mířil do obchodu na rohu ulice, jen pár kroků od místa, kde Simona zemřela. Opodál někdo zapálil svíčku. Kvůli průjezdu a zastávce tramvají, tady ale pietní místo nevzniklo.   

Drsné výhrůžky na sítích    

Bouře nevole nad hrůzným činem zavlála na sociálních sítích. Čtyřicátníka, který sáhl na život své bývalé přítelkyně, nikdo nešetří. „Je to kripl, zdechlina… Bezpáteřní svině, vzal život ji, a ještě malé holčičce, protože přišla o ho nejcennější, co v životě měla, maminku… Ať ho šlak trefí… Co sáhne na vlastní ženu, není chlap… To nebyl chlap, ale zm.d vyku.vený…haj.l…,“ neberou si lidé servítky.

Policisté obviněného dopravili do soudní síně vnitřním koridorem brněnského městského soudu tak, aby se nemohl s nikým setkat. Hned po skončení jednání odvezli muže obviněného z vraždy rovnou do brněnské vazební věznice. Tam bude čekat na soudní jednání, ve kterém mu za brutální vraždu hrozí až 20 let za mřížemi.

Martin a jeho oběť Simona, se kterou má pětiletou holčičku.
