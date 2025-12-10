„Podezřelého muže jsme obvinili z vraždy, kterou spáchal po předchozím uvážení. Hrozí mu až dvacetiletý trest za mřížemi. Podali jsme státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vzetí do vazby. Vazební zasedání proběhne dnes po poledni,“ uvedli policisté na síti X.
O mrtvé Simoně příbuzní a známí hovoří jako o naprosto bezkonfliktní, sympatické a usměvavé ženě. O něm mluví naopak, jako o feťákovi závislém na pervitinu se stihomamem.
Podle příbuzných zavražděné muže navíc nedávno propustili z vězení, kde pobýval už poněkolikáté. Ženu prý před vztahem s ním varovali. Pár spolu měl pětiletou holčičku. „Vyhrožoval, že jí sebere malou. Byl už předtím několikrát trestaný,“ dodala její zdrcená sestřenice.