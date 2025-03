Brutálně ubodal přítelkyni na náměstí v Jevíčku: Muži hrozí místo vraždy nižší trest?!

Případ brutálního útoku na náměstí v Jevíčku, kde loni v červnu pětatřicetiletý muž ubodal svou bývalou partnerku, nabral nečekaný směr. Původně byl muž stíhán za vraždu, což mohlo znamenat trest od 15 do 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Po přezkoumání znaleckých posudků však byla právní kvalifikace změněna na trestný čin opilství, za který muži nyní hrozí maximálně 10 let za mřížemi.

K útoku došlo na veřejnosti, na náměstí v Jevíčku. Muž své bývalé partnerce zasadil dvacet bodných ran, přičemž útočil na hlavu, krk, hrudník i ruce. Zranění byla natolik vážná, že žena na místě podlehla. Po činu pachatel utekl a policie po něm intenzivně pátrala. Do akce se zapojily desítky policistů, zásahová jednotka i vrtulník. Nakonec byl zadržen v Brně.

Podle krajského státního zastupitelství hrály v přehodnocení případu zásadní roli znalecké posudky z oboru psychiatrie. Mluvčí krajského státního zastupitelství Pavel Bužga k tomu dodal: „V průběhu vyšetřování provedené důkazy ukázaly, že pachatel byl v době svého jednání takzvaně nepříčetný.“

Důležitou roli v rozhodování o změně kvalifikace hrál fakt, že si muž tento stav způsobil sám dlouhodobým užíváním návykových látek. „Proto u něho vznikla duševní porucha, takzvaně zaviněná,“ upřesnil mluvčí pro server Novinky.

Podle trestního zákoníku hrozí za opilství trest v rozmezí tří až deseti let vězení. Přesto není jisté, jak soud nakonec rozhodne.

„I když došlo ke změně kvalifikace, soud se při hlavním líčení nemusí navrženou obžalobou řídit,“ upozornil Bužga. Zároveň může dojít k závěru, že nepříčetnost byla nezaviněná, což by znamenalo, že nejsou splněny podmínky pro vyvození trestní odpovědnosti. Další možností je, že soud rozhodne, že se o nepříčetnost vůbec nejednalo, a v takovém případě by pachatel nesl plnou trestní odpovědnost.

V krajním případě by mohl soud uložit ochranné ústavní léčení nebo i zabezpečovací detenci. Tento rozsudek by znamenal, že pachatel by mohl být hospitalizován v detenčním zařízení na neurčitou dobu, pokud by byl shledán nebezpečným pro své okolí.

Případ vyvolal vlnu nevole. Mnozí se ptají, zda je spravedlivé, aby muž, který brutálně ubodal ženu na veřejnosti, mohl vyváznout s podstatně nižším trestem. Soudní proces ukáže, jaké důsledky budou pro pachatele konečné.