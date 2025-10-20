„Na místo neprodleně vyrazily dostupné policejní hlídky včetně samotných velitelů policie, kteří následně koordinovali pátrací akci. Do hledání se zapojili také městští strážníci i řidiči brněnského dopravního podniku,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Plačící holčičky
Všichni trpělivě oslovovali chodce, kteří se pohybovali v okolí parku. Až po několika desítkách minut našel velitel policejního pátrání obě uplakané dívky nedaleko místního dětského hřiště. „Zavezeme tě k mamince, ano?“ konejšil strážce zákona jednu z plačících holčiček a věnoval jí policejního plyšáka.
V Brně se při hře ztratily dvě dívky (5), policie je našla v pořádku. PČR
„Ztracené dítě je vždy mimořádná situace, kde hraje roli každá minuta. U malých dětí hrozí riziko úrazu a na podzim také podchlazení či jiné nebezpečí. Pokud dítě zmizí, není nač čekat, volejte policii bez prodlení,“ podtrhl mluvčí a doporučil, jak nepříjemnosti předejít.
Pomůžou i moderní technologie
„Může pomoci i moderní technologie. Děti mohou například nosit chytré hodinky s GPS nebo aplikací, díky nimž lze v případě potřeby snadno zjistit jejich polohu. I přesto je nutné děti učit, aby zůstávaly poblíž dospělých a v případě, že se ztratí, vyhledaly policistu nebo jinou důvěryhodnou osobu," shrnul Vala.