Zpět

na

Aby získal historická auta, byl ochoten vraždit. Martin Prosecký (41) zuřivě mačetou sekal do jejich vlastníků – bratrů Jana a Ferdinanda K. z Vyškova. Krajský soud ho poslal na 18 let za mříže. To se Proseckému zdálo hodně, odvolal se k Vrchnímu soudu, a když neuspěl, tak poslal dovolání i k Nejvyššímu soudu. I ten mu však trest nyní potvrdil.