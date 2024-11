Chtěla předstírat žal nad úmrtím v rodině a při objetí od kamarádky ji pobodat! Takový byl plán školačky (15) z jihu Moravy, která zamýšlela začátkem roku zavraždit tři své spolužačky! Policie ji zadržela jen den před plánovaným masakrem! Důvodem prý bylo, že dvě dívky ji nenáviděly a třetí ji využívala. Pachatelka pochází z nestabilního rodinného prostředí, sebepoškozovala se, ve škole však měla dobrý prospěch. Za pokus o trojnásobnou vraždu jde na dva roky do vězení a má nařízenou psychiatrickou léčbu.

Nenápadná dívka se během loňských vánočních prázdnin inspirovala vrahem z Filozofické fakulty (FF UK) v Praze, který v prosinci zastřelil 14 lidí.

Před Silvestrem začala na internet psát děsivé vzkazy. „Aby vás všechny někdo zastřelil, a když to neudělá, nebude zbývat nic jiného, než abych to udělala já. Jednou vás zabiju, to vám garantuju,“ informoval server idnes.cz.

K článku o masové vraždě 14 lidí na Filozofické fakultě UK v Praze přidala: „Jaká škoda, že jich střelec nezabil hodně!“ Další dny sháněla střelnou zbraň, u kamarádů ale nepochodila. V kuchyni proto vzala nůž s 26,5 cm dlouhou čepelí, který chtěla po prázdninách propašovat do školy za opaskem.

Vražda při objímání

Při přestávce plánovala vylákat spolužačky na záchod s legendou, že někdo umřel. Až by jí objaly, bodla by je do zad! Díky udání ji zadrželi den před začátkem školy po vánočních prázdninách. „Dvě spolužačky jsem chtěla zabít, protože mě nenáviděly. Třetí se bavila více s jinými než se mnou, já pro ni byla kamarádka, jen když něco potřebovala,“ řekla poté kriminalistům.

Později tvrdila, že chtěla jen upoutat pozornost. Krajský soud v Brně ji ale v srpnu poslal na dva roky do vězení a nařídil léčbu na psychiatrii a Vrchní soud v Olomouci rozsudek jen před několika dny potvrdil.

„Nebýt zadržení dne 2. 1. 2024, mladistvá by se s ohledem na všechny podniknuté kroky vedoucí k uskutečnění připravovaného provinění vražda o jeho spáchání dne 3. 1. 2024 pokusila anebo toto spáchala,“ uvedla v rozsudku soudkyně Hana Kurfiřtová.

Oběti jí braly jako kámošku?

Spolužáci i učitelé dívku popsali jakou chytrou, tichou a klidnou s dobrým prospěchem. To samé o ní řekla i trojice spolužaček, které se chystala usmrtit. Považovaly ji prý za kamarádku a vražedné plány je šokovaly.

Krátce před zadržením se opakovaně léčila na psychiatrii, trpěla depresemi a způsobovala si řezné rány. Podle psychiatrického posudku vykazovalo smíšenou poruchu chování a emocí, což se projevovalo zlostí, nenávistí, impulzivitou či nízkou mírou empatie.

Špatné poměry v rodině

Dívka žila v minulosti s otcem, který však zplodil dalších sedm dětí, na které neplatil alimenty. Poslední dva roky proto bydlela s matkou a jejím partnerem, se kterým se však hádala.

Po nocích vysedávala ve sklepě, kde kouřila a pila alkohol. Soudkyně oba rodiče pokárala za to, že si u dcery nevšimli řady varovných signálů. „V jejím případě se nejednalo o žádnou dětinskost, neuváženost, hloupost,“ uvedla Hana Kurfiřtová.

