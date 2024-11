K žádnému výsledku nevedlo pátrání ve více než tisícovce domácností v okolí místa nálezu. Svou výpověď podali na tři tisíce lidí. „Ani to však, včetně důkladné prohlídky přiléhající chatové oblasti, k úspěchu nevedlo,“ přiznal mluvčí policie Pavel Šváb.

Z analýz zajištěných stop a odborných vyjádření vyplývá, že by matka mohla mít tmavé vlasy po ramena odbarvené na blond. Mohla také užívat marihuanu.

Šokující nález v Brně: Pod stromem ležela novorozená holčička!

Narodila se předčasně

Holčička, které v nemocnici začali říkat Apolenka, je podle mluvčího v pořádku v péči pěstounů. „Podle nejnovějších zjištění byla nalezena tři až čtyři hodiny po porodu. Každopádně víme, že se narodila předčasně, ve 34. týdnu těhotenství,“ podotkl Šváb.

Holčičce tak šlo skutečně o život! Dítě v tomto stádiu těhotenství měří kolem 46 cm a váží jen kolem dvou kil. Je možné, že porod přišel na ženu nečekaně…

„Ještě jednou žádáme veřejnost: Pokud jste ve svém okolí zaznamenali gravidní ženu a ta je teď bez zjevných důvodů bez dítěte nebo se třeba odstěhovala, obraťte se na linku 158,“ vyzval mluvčí.

Co se stalo?

Policisté vyjížděli do brněnské Žitné ulice 30. října večer, kdy kolemjdoucí dítě našel. „Spolu s přítelkyní dítě zabalili do deky z auta, přenesli do bytu a zavolali záchranáře. Ti čerstvě narozenou holčičku, která byla naštěstí v pořádku, po kontrole převezli do nemocnice," popsal tehdy Šváb.