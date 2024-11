Brutálně vylákali z klubu v Mikulově mladíka (22), kterého zbili do krve a způsobili mu zlomeniny v obličeji. Syn starostky Mikulova Mikuláš Ch. (21), jeho kamarád Pavel (22) a přítelkyně druhého z útočníků si vyslechli u soudu v Břeclavi za násilí podmíněné tresty.

Kromě podmínečně odloženého vězení musí trojice zaplatit oběti téměř půl milionu korun jako nemajetkovou újmu a také uhradit náklady pojišťovny.

Důvodem napadení byly pletky mezi poškozeným a sestřenicí Mikuláše Ch. Oba mladí boxeři se se svou obětí nemazali. Rány pěstí do obličeje způsobily, že mladík utrpěl kromě zlomenin v obličeji i posttraumatickou stresovou poruchu. Podle jeho otce nechodí sám ven a navštěvuje psychologa.

Několik zlomenin

Napadený měl zlomeninu nadočnicového oblouku, tříštivé zlomeniny nosních kůstek a vydrolenou sklovinu několika zubů. Podle lékařů je jen dílem šťastné náhody, že nepřišel o oko. Utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu a podle otce dodnes večer nechodí sám ven a navštěvuje psychologa.

„S ohledem na zlomeniny na straně poškozeného, na opakovaný útok, i když byl od krve, to není klukovina nebo zanedbatelná záležitost. To zlehčování nesvědčí o sebereflexi k tomu, co se stalo,“ řekla podle Novinek.cz soudkyně Helena Slunská.

Jeden z pachatelů se přiznal, druhý, syn starostky, tvrdil, že na mladíka fyzicky nezaútočil. Svou účast o konfliktu ale nevyloučil. „Mrzí nás to všechny, byla to chyba,“ řekl v závěrečné řeči. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

