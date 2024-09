Spalující touha pomstít se novému příteli své bývalé družky svedla Michala B. (30) z Horšovského Týna až na dráhu zločince. Sestrojil trubkovou bombu, kterou odpálil letos v únoru před bytovkou v Horšovském Týně. Jen šťastnou náhodou soka v lásce nezabil. Nyní u soudu lituje a prý vůbec nechápe, co ho to napadlo. Za pokus vraždy jej soud poslal na šest let do vězení.

Přítelkyně se s ním po pěti letech rozešla a v něm se rozhořela uražená ješitnost. Expřítelkyni sledoval, a když zjistil, že má nového chlapa, naplánoval pomstu. „Měl jsem pocit, jako by mi hořelo v hlavě, pak jako by mi hlava přepnula a chtěl jsem se mu pomstít za to, že mi ji vzal. Nejdřív mě napadlo, že bych ho nejraději zabil, ale nejsem vrah. Pak jsem přemýšlel, jak mu ublížit, zranit ho, aby ho to bolelo. Říkal jsem si, že kdyby kulhal, třeba by se ke mně vrátila,“ popsal Michla B. U Krajského soudu v Plzni.

Přemýšlel o kataně, jedu či kuši, v televizi ale pak viděl, jaké jsou následky po bombě, a rozhodl se ji sestavit.

Bombu vyzkoušel v lese

Na internetu vyhledal návody a nakoupil vše potřebné. Jednu bombu také odzkoušel, když ji dal v lese k pařezu a odpálil. Soka pak několik dní sledoval, kdy se vrací z práce. Kritický den položil bombu ke vchodu domu a zpovzdálí sledoval, jak muž přišel a balíček si prohlížel.

Video Video se připravuje ... Zásahovka zadržela muže (30), který měl nastražit v Horšovském Týně na Domažlicku výbušný systém. PČR

Neměl prý odvahu bombu odpálit, najednou si uvědomil, co by se mohlo stát, ale nějakým způsobem zmáčkl tlačítko a výbušninu odpálil. „Byla to obrovská rána, větší než v tom lese. Začal jsem utíkat pryč, už v té chvíli bych dal nevím co za to, kdybych mohl vrátit čas,“ řekl. Když zjistil, že muž není vážně zraněn, prý se mu ulevilo.

Soud jej vinil z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z obecného ohrožení. Nakonec věc posoudil jako pokus o vraždu a vyměřil mu trest v dolní sazbě šesti let.

Naštěstí jen lehká zranění

Státního zástupce soudu popsal, jak obžalovaný montér nakoupil a obstaral věci potřebné k sestrojení výbušného zařízení, mimo jiné střelný prach, šrouby, matice, podložky, vruty, hřebíky, diaboly či ocelové broky, sestavil bombu a 19. února ji umístil k domu nového přítele bývalé partnerky. Dálkovým odpalovačem pak bombu aktivoval. Výbuch muže zranil jen lehce, utrpěl menší tržné rány, odřeniny a oděrky.

Podle znalců ale mohla bomba muže zranit těžce, způsobit mu vážné popáleniny, kovová výplň mu mohla zranit oko. Zranění hrozilo i dalším lidem, kteří byli v okolí. Výbuch poškodil vchod domu a nedaleké auto.

Obžalovaný: Vůbec to nechápu

Zhrzený montér vinu přiznal a omluvil se. Prostřednictvím rodičů uhradil i škody za desítky tisíc korun. „Já vlastně vůbec nevím, jak bych to popsal nebo vysvětlil. Zpětně vůbec nechápu, jak jsem mohl takovou věc udělat,“ řekl soudu.