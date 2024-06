Ryby

Vymažte ze svého života minulost. Když se do ní budete stále vracet, nikam to nedotáhnete. Neklaďte na sebe vysoké nároky, protože dnes se budete cítit vyčerpaní a bez energie. S tím souvisí i to, že byste neměli podepisovat pofidérní smlouvy.