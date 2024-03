Zpět

na

Kopali do zvířat a pouštěli do nich elektrické šoky. Okresní soud ve Znojmě rozhoduje o trestu pro Jakuba K. (34), Karla Ch. (64) a Martina S. (47), kteří podle obžaloby týrali prasata a krávy na jatka Hrabětice. Některým obžalovaným hrozí až šest let vězení.