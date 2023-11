Otřesné podmínky, ve kterých strávili útlé dětství dva bráškové (tehdy 5 a 6) z Brna, svou brutalitou předčí i nechvalně známou „kuřimskou kauzu“. Tečku za ním udělal Krajský soud v Brně. Jejich otce, kuchaře Mária K. (33), poslal za týrání a těžká ublížení na zdraví na 8 let do kriminálu.

„Jde o vaše syny, byl jste pověřen o ně láskyplně pečovat,“ vmetl otci do tváře soudce Dušan Beránek. O dva roky dokonce zpřísnil trest, který pro tyrana požadovala obžaloba.

„Dětem, na které se vykašlala jejich matka, těm chlapcům, jste zůstal pouze vy. Osoba, která měla být jejich záštitou. Místo toho u vás zažívali velmi negativní, tyranizující, depresivní prostředí. Proboha, co jste to za otce,“ zhrozil se soudce Beránek. „To, co jste předváděl, je nechutné, zavrženíhodné jednání,“ dodal emotivně.

Chlapcům zničil životy odchod matky. Jednoho dne se vypařila za „lepším“ na Slovensko. Zhrzený otec si mindráky začal řešit na dětech. Nedával synkům najíst a mlátil je i za maličkosti. „Bití bylo velmi promyšlené a dlouhodobé,“ zmínila žalobkyně Zuzana Zámoravcová.

Pro jídlo se plazil

Chlapci zažívali doma dva roky středověké peklo. „Jednou v noci jsem zahlédla, jak se starší z kluků plazí potichu po zemi a v kuchyni si nacpal do pusy mák, skořici a cukr,“ vyprávěla včera užaslému soudci přítelkyně souzeného muže.

„Oni furt otravovali, že mají hlad. Jedli cokoliv, třeba i vanilkový cukr,“ dodala. Když byla doma, kluci prý najíst dostávali. Vesměs polévku a chleba. Hlad nakonec dohnal staršího z chlapců až k pokusu o krádež v samoobsluze.

Děti vysvobodila náhoda

Na útrapy chlapců se přišlo náhodou v srpnu před dvěma lety. Hladový a zoufalý prvňáček za svítání rozbil výlohu vedlejších potravin. „Šel jsem bráškovi ukrást nějaké jídlo. Tři dny jsme nedostali nic najíst. Já měl taky velký hlad,“ svěřil se zajíkavě za pár minut policistům. I když otec penězi neoplýval, na cigarety nebo taxíky prý peníze měl.

Otec za to synka doma seřezal hůř než psa. Přelámal mu ruku, paličkou na maso ho mlátil do hlavy, až z malého crčela krev. Lékaři zraněné dítě ohlásili, o případ se začala zajímat policie a otec konečně skončil u soudu.

Dva roky bití, hladu a ponižování

Během vyšetřování se ukázalo, že otec zřejmě mlátil syny systematicky dva roky. „Taťka hrál na počítači, a když se mu nedařilo, tak pil pivo a rum a bil nás,“ svěřil se do protokolu starší z týraných hochů.

Rány prý tu a tam přidával i otcův bratr, lempl závislý na počítačích. Soudu se jej nepodařilo předvolat, zmizel totiž zřejmě na Kypr.

Úřady i sousedé mlčeli

Oba syny otec bil za malé prohřešky. „Sprostě jim nadával, nedával jim najíst. Museli dřepovat v předpažení s knihami v natažených rukách. Bil je vařečkou, paličkou na maso a pálil je cigaretami,“ vypočítala žalobkyně.

Chlapci končívali po útocích zběsilých dospělých v nemocnici. Oběma otec podle obžaloby zlomil ruce, mladšímu i nárt na noze. OSPOD celou tu dobu nic netušil…

Chlapci dnes žijí v bezpečí v ústavu na Vysočině. Otec ani matka, která na Slovensku zatím otěhotněla s jiným partnerem, o ně nejeví sebemenší zájem, neplatí na ně ani korunu alimentů.