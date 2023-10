Tři vteřiny, tři mrtví lidé, tři roky kriminálu pro viníka. Takový je konečný účet jedné z nejděsivějších havárií na dálnici D1, kterou kdy na českých silnicích zachytily bezpečnostní kamery.Nepřipoutané lidi z dodávky náraz auta řízeného Radimem Manouškem (57), vymrštil jako hadrové panenky vysokým obloukem do lesa.

Záběry osudové srážky u Meziříčka na Žďársku obletěly vloni začátkem června celou republiku. „Z pěti členů posádky dodávky nepřežili tři lidé. Jeden člověk utrpěl těžká zranění a jeden vyvázl s lehkými šrámy,“ vypočítal tragickou bilanci státní zástupce.

Řidič Manoušek vinu doznal. U odvolacího soudu v Brně nyní ale navzdory třem mrtvým žadonil jen o podmínečné vězení.

„Strašně toho lituju. Mám s tím obrovské problémy. Nespím. Musel jsem změnit zaměstnání. Když mne pošlete do vězení, přijdu o možnost starat se o starou maminku, o rodinu a přijdu i o barák,“ prosil o shovívavost dosud bezúhonný, viditelně zlomený a pohublý muž.

Po nehodě jel opilý

Odvolací senát Krajského soudu v Brně Manouškovy jeho nářky ale rázně smetl ze stolu. Zásadně mu totiž kromě děsivých výsledků srážky přitížilo, že jen pár týdnů po tragické havárii jej policie načapala, jak jede opilý autem a to i navzdory soudnímu zákazu řízení.

délka: 00:07.55 Video Video se připravuje ... Smrtící nehoda na dálnici D1: Po srážce auta s dodávkou zemřeli tři lidé. ŘSD - Jan Rýdl

„S ohledem na následky havárie a chování obžalovaného po spáchání trestného činu nejsou v žádném případě splněny podmínky pro uložení podmínky. Vylučují to jak okolnosti havárie, tak osobnost a chování pana obžalovaného. Nevzal si naprosto žádné ponaučení a nebral v úvahu ani povinnosti stanovené zákonem, které mu na sedm let zakazují řídit jakokoliv vozidlo,“ zdůvodnila verdikt tří let ve vězení soudkyně Hana Kleinová.

Nebyli připoutaní

Soudci zároveň konstatovali, že trest je spíše mírný. Muži totiž hrozilo za trojnásobné zabití z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví až šest let kriminálu.

„Pana obžalovaného navíc od ještě mnohem vyšší trestní sazby zachránil poněkud smutný fakt, že lidé v havarované dodávce nebyli připoutaní. K tomu totiž soud při vynášení trestu přihlédl,“ řekl státní zástupce.