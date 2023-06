Nehybné tělo starší ženy na hladině spatřili náhodní kolemjdoucí, z vody jej pak museli vyzvednout policejní potápěči. „Podle osobních věcí se podařilo nalezenou ženu zakrátko ztotožnit. Podle informací, které mají nyní policisté k dispozici, nic nenasvědčuje tomu, že by zemřela násilnou smrtí,“ uvedl mluvčí David Chaloupka. Žena podle předběžných výsledků pitvy utonula.

Zachytila ji kamera

Prostor hráze, která se nachází nedaleko místa nálezu těla, je snímán kamerou. Ta zachytila i utonulou ženu krátce před tím, než se ocitla ve vodě, jak prochází u břehu po kamenné římse. Ze záběru však po chvilce odchází.

délka: 01:06.08 Video Video se připravuje ... Policie hledá svědky, kteří viděli ženu, jak se prochází po římse Brněnské přehrady. Později ji našli utopenou. PČR

„Její další pohyb zřejmě sledovali svědci procházející po komunikaci vedoucí přes hráz. Na záznamu totiž ukazují směrem, kam žena odešla. Jejich důležité svědectví by mohlo kriminalistům pomoci objasnit to, co se následně dělo mimo dosah kamery a odkud se žena do vody dostala,“ podotkl Chaloupka. Policie je proto žádá, aby se jim přihlásili na lince 158.

O den dříve v sobotu večer se na přehradě konal festival ohňostrojů Ignis Brunensis. Policisté na přehradě zasahovali i předminulou sobotu. Před přehlídkou ohňostrojů tam sedmatřicetiletý cizinec při potyčce pobodal dva lidi, jeden z nich následně zemřel.