Váhy

V rodinném kruhu nevládne ideální nálada a už to nějakou dobu trvá. Dalo by se říct, že si z toho už nic neděláte. I když je to pro vás stále složité, nechcete si kazit vstup do nového týdne. Je pravda, že umíte odpouštět, ale určitě nezapomínáte.