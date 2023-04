Vodnář

S jedním členem domácnosti jste tak trochu na nože, ale to se změní. Před časem jste mu dávali dobré rady, ale on je odmítal. Samozřejmě, že došlo na vaše slova a on se spálil. Neměli byste ho však soudit ani se mu za to posmívat. Buďte mu oporou.