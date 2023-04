Srovnání s kauzou Dahlgren žalobkyně Eva Ždárská připustila, ale… „Já ho považuji za daleko závažnější. U Kevina Dahlgrena šlo o rodinu jeho tety, zatímco tento obžalovaný prakticky vyvraždil své přímé příbuzné, doslova celou rodinu. Navíc útok Dahlgrena nebyl zdaleka tak razantní, brutální a trýznivý jako v tomto případě,“ uvedla Žďárská.

„Za své dlouholeté praxe jsem se s tak surovým a brutálně vedeným útokem ještě nesetkala. Uložený trest považuji za zcela adekvátní a spravedlivý,“ přiznala žalobkyně.

Vyhladil rodinu

Loňská děsivá vražedná scenérie v Kostelci na Hané případ Dahlgren oživila. Krajský soud označil útok Marka P. dvěma útočnými noži na otce Jiřího (†57), bratra Víta (†24) a sestru Anetu (†22) za surový a zvlášť trýznivý čin. „V podstatě lze mluvit o vyhlazení rodiny,“ nebrala si servítky předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová.

délka: 00:12.80 Video Video se připravuje ... Marek P. (30) z Kostelce na Hané se přiznal k brutální vraždě otce Jiřího (†57), bratra Víta (†24) a sestry Anety (†22). Nenáviděl je, protože se mu prý posmívali. Hynek Zdeněk

Podobně jako Dahlgren i Marek P. vraždil postupně. Mladšího bratra Víta ubodal v jeho pokoji 80 bodnořeznými ranami do krku, hlavy, hrudníku, rukou a nohou. Jeho tělo ponechal v pokoji a čekal na sestru Anetu, která venčila psa.

Sotva se vrátila domů vrhl se na ni a zasadil jí celkem 104 ran po celém těle. „Dívka se zprvu bránila, poté se schoulila na zem. Obžalovaný však i tak pokračoval v bodání,“ řekla soudkyně. Při pitvě znalci konstatovali, že dvě třetiny ze 104 ran mířily na hlavu, krk a trup. Nůž zasáhl plíce, játra i levou ledvinu. Tělo dívky odtáhl Marek P. do kuchyně.

Čirá nenávist

Krátce po půl druhé se vrátil domů z práce Markův otec Jiří. Ani on nedostal šanci se bránit, Marek P. mu okamžitě ještě u vchodových dveří zasadil ránu do krku. Celkem jich znalci napočítali na těle v pořadí třetí oběti 66. Ušetřil jen nejmladší sestru Natálii, protože se s ním nehádala, ani mu nic nevyčítala.

délka: 01:25.31 Video Video se připravuje ... Žalobkyně Eva Žďárská k trojnásobní vraždě Zdeněk Matyáš

„Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně,“ uvedl s ledovým klidem u soudu Marek P.

Důvod krvavých jatek? Příbuzní chtěli, aby se jen tak nepovaloval doma, aby si našel práci a postavil se na vlastní nohy. Jejich narážky ho prý vnitřně štvaly a cítil se hrozně.

Na hranici snesitelnosti

„Všechny oběti vykrvácely, nezachránila by je ani okamžitá lékařská pomoc. Zemřely zvlášť trýznivým způsobem, zranění byla bolestivá, na hranici snesitelnosti,“ konstatovala soudkyně Bartošová.

Podle soudkyně se v posledních pěti až deseti letech podobně brutální případ u krajského soudu neprojednával. „Je mimořádný z hlediska stupně společenské škodlivosti trestného jednání a způsobem provedení a fatálními následky,“ míní Bartošová.

Příbuzní "tlačili" i na Dahlgrena

Dahlgren přijel k příbuzným do Brna z USA, protože se tu chtěl dát psychicky dohromady. Po času nevydržel stupňující se dotazy hostitelů, kdy si dá život do pořádku a zda si najde práci.

Ráno 22. května 2013 postupně brutálně zaútočil na svou tetu, jejího manžela a jejich staršího syna. Mladšího syna pak zavraždil odpoledne po jeho návratu ze školy. Popis jeho vražedného řádění byl jen pro silné povahy.

Podle kriminalistů i soudu byly vraždy provedeny obzvlášť brutálním způsobem. Pachatel použil nože, sekery a u nejmladší oběti také kámen. Obětem zasadil velké množství ran, minimálně tři ze čtyř těl se pokusil spálit. Pak odjel taxíkem na letiště do Vídně a vrátil se domů.

USA později vydaly Dahlgrena české justici, v roce 2016 dostal doživotní trest. O dva roky později spáchal v cele sebevraždu.