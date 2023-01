Drama se odehrálo v září 2021 krátce po osmé ranní. „Na úřad přišlo více než dvě stě lidí. Mezi nimi byl značně nevrlý člověk. Zničeho nic začal křičet: »Já vás tady všechny pozabíjím, všechny vás tady postřílím«," zavzpomínal Musil.



Dostal pěstí

Sekuriťák k muži přistoupil a snažil se ho zklidnit. Okamžitě však proti němu vyletěla pěst. „Stačil jsem uhnout, tak mi nešla do obličeje, ale do ramene. Muž nadále křičel, že všechny postřílí. Mezi lidmi vznikla panika,“ pokračoval Musil.

Snažil se proto vytlačit agresora z budovy, ten ale zavrávoral, spadl a utrpěl zranění, s nímž musel na chirurgii. Ještě předtím mu první pomoc poskytl právě sekuriťák úřadu práce.

Krajský soud ho za zákrok potrestal pokutou 25 tisíc korun. Navíc musí uhradit 14 tisíc za léčení agresora.



Byl opilý

Při soudním líčení zaznělo, že agresivní muž byl pod vlivem alkoholu. Jak vysokou hladinu měl v sobě, uvedeno ale nebylo. Alkohol přitom mohl sehrát roli v tom, že zavrávoral a upadl tak nešťastně, že utrpěl zranění.



Po této zkušenosti se rozhodl Musil práci sekuriťáka opustit. „Jsem trestán za to, že jsem se snažil chránit lidi. Nejvíc mne zaráží to, že ten, který všechny ohrožoval, nijak stíhán není. Přitom se to stalo pouhé tři měsíce poté, co jiný agresivní muž v Praze zavraždil pracovnici úřadu práce,“ řekl zklamaně.



VIDEO: Zatímco agresor v Brně se dostal jen k vyhrožování zabitím, Jiří Dvořák v Praze "jednal" zavraždil pracovnici úřadu práce.