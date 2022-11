Vážnou nehodu osobního auta, ke které došlo mezi Nížkovicemi a Žarošicemi na Hodonínsku, zachytila zadní kamera motoristy, který jel před ním. Řidička na mokré silnici doslala smyk a následně s autem havarovala do stromu.

„Řidička osobního vozidla při průjezdu zatáčkou zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, na mokré silnici doslala smyk a následně s autem havarovala do stromu,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Hasiči řidičku vystříhali z vozu

Hasiči museli zaklíněnou řidičku z auta vystříhat. Následně ji záchranáři odvezli na vyšetření do nemocnice. Podle dopravního experta a mluvčího Ústředního automotoklubu Igora Siroty musejí řidiči při současném počasí počítat se dvěma zásadními věcmi.

délka: 00:59.63 Video Video se připravuje ... Zrádné počasí. Řidička dostala smyk, skončila v lese Policie ČR

„Měli by stavět na dobrých zimních pneumatikách a na tom, že dají nohu z plynu. On totiž ani fakt, že je několik stupňů na nulou neznamená, že to neklouže. Ať už vinou mokra nebo námrazy. V lesních úsecích, na trase s mnoha zatáčkami, při přejezdu mostů nebo v ostrém stoupání a klesání nás může překvapit smyk,“ zhodnotil Sirota,

Expert: Pozor a nohu z plynu!

Například mezi obcemi je na místě podle něj důležit snížit rychlost z povolených 90 km/h o deset níže, aby měl šofér více času zareagovat třeba na nenadálý smyk.

„Jen ti zkušení zvládnou dvojité kontra volantem, my ostatní vyšlápneme spojku, volant natočíme správným směrem a jakmile se kola chytnou uvolníme spojku a přidáme plyn. Prudké pohyby volantem, stejně jako panické brždění nám při smyku obvykle nepomohou. To nejdůležitější ale je, vůbec se do takové situace nedostat. Takže - nohu z plynu.“