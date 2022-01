Náledí v pátek po ránu zaskočilo řidičku mezi Lechovicemi a Boroticemi na Znojemsku. S autem dostala smyk a narazila do stromu. Náraz nepřežila její spolujezdkyně. O život řidičky bojovali ještě záchranáři, ale jejich snaha byla marná.

„Nehoda se stala přibližně v půl sedmé ráno. Podle prvotních zjištění dostala řidička smyk na kluzkém povrchu. Silnice mezi Lechovicemi a Boroticemi je uzavřená “ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.



Cyklistka přežila

Záchranáři byli na místě velmi rychle. „Jedna z žen zemřela ještě před naším příjezdem, druhou jsme resuscitovali, ale její zranění byla natolik závažná, že jim podlehla při převozu do nemocnice,“ doplnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

O poznání lépe dopadla cyklistka na Břeclavsku, která jela v pátek kolem 5:45 z Rakvic do Podivína. „Těsně za mostkem přes Trkmanku ji srazil neznámý řidič motorového vozidla. Také on jel ve směru do Podivína,“ upřesnil mluvčí policie Pavel Šváb.



upřesnila Bothová.

Policie vyzývá řidiče, kteří daným úsek projížděli a měli zapojené palubní kamery, aby se obrátili na linku 158, popř. na břeclavské policisty: 602 469 135.



VIDEO: Pozor na náledí. V zimním období dokáže řidiče zaskočit nejen po ránu.