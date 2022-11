Štír

Vrhněte se do tvrdé práce a nehleďte na to, co se kolem děje. Nadřízený je velmi náladový a s tím nic neuděláte. Hoďte jeho připomínky za hlavu, udělejte, co požaduje. Hádat se s ním nemá význam, třeba ho to za nějaký čas opět přejde. Jen byste se naštvali.