Pavel N. přezdívaný Paša Luhanský nakonec vyfasoval jen podmíněný trest 30 měsíců vězení za nedovolené nakládání s jedy a nedovolené ozbrojování. Ve skladu v Brně-Králově Poli totiž skladoval více než tři kilogramy rtuti, policie na místě našla i dva samopaly.

„Chtěl bych se k tomu přiznat,“ řekl soudu. Podobně jako jeho dva společníci na lavici obžalovaných od počátku vydírání popíral.

Obžalobě z často drsného vydírání čelilo sedm lidí, pět mužů a dvě ženy. Jednu ženu ale soud už dříve obžaloby zprostil, zbylé tři obžalované vyčlenil k samostatnému projednávání v polovině října. Páteční rozsudek není pravomocný, žalobkyně Tereza Paseková si ponechala lhůtu pro možné odvolání.

Video Video se připravuje ... Kriminalisté NCOZ pochytali gang ukrajinských vyděračů loni na podzim Policie ČR

Nedostatečné důkazy

Nečekaný verdikt odůvodnil soudce Aleš Dufek tím, že to, co tvrdila obžaloba, nebylo prokázáno. „Je vysoká pravděpodobnost, že se to skutečně stalo. Ale pokud má soud sebemenší pochybnost, tak nemůže uznat vinu," vysvětlil Dufek.

Navíc většina svědků, kteří měli zakusit často drsné praktiky vyděračů, ztratila paměť a odmítla vypovídat. „Ti, kteří měli být vydíráni, tvrdí, že k žádnému vydírání nedošlo. Samozřejmě je možné, že měli strach, ale bez tohoto důkazu je těžké uznat vinu obžalovaných," poznamenal Dufek.

Všechny tři muže soud na místě propustil z vazby. Žalobkyně proti usnesení nepodala stížnost, eskorta se tak do vazební věznice vracela s prázdnou.